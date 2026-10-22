Актер Том Скерритт, сыгравший роль в фильме «Чужой», скончался в возрасте 93 лет

Том Скерритт скончался «по естественным причинам», пишет РЕН ТВ со ссылкой на информацию журнала People.

Семья артиста сделала заявление.

«В то время как мир знал Тома благодаря его выдающейся актерской карьере, мы знали его за его чувство юмора, любознательность, мудрость, щедрость и любовь, которую он привнес в нашу жизнь», — говорится в заявлении.

Скерритт играл роль Далласа в фильме «Чужой», также известен по своим ролям в «Топ Ган» и «Госпиталь МЭШ».

А еще в 1993 году он получил премию «Эмми» за роль шерифа Джимми Брока в сериале «Частоколы».

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