Ермак заявил, что Зеленский запретил переговоры с Путиным, но не с Россией

Украина допускает присутствие российской стороны на втором обсуждении по вопросу мира в стране, но переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным не будет. Такое заявление сделал руководитель офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак, сообщает издание «Страна» .

«Решение СНБО касается невозможности вести переговоры с Путиным. Что касается возможного участия представителей России (в „саммите мира“ — ред.), наша позиция неизменна: когда будет готов план, то на втором саммите мы не исключаем возможность присутствия представителей РФ, которым может быть представлен этот план», — заявил Ермак.

Ранее сообщалось, что Зеленский вернулся к идее провести второй мирный саммит. Такое заявление украинский лидер сделал во время европейского турне. Точную дату и подробности мероприятия он не раскрыл, но отметил, что оно должно состояться уже в ноябре. Однако, по другой информации, мирный саммит может пройти гораздо позднее.

Первые мирные переговоры провели в Швейцарии летом 2024 года. Ряд стран отказались посещать мероприятие, а Россию туда вовсе не пригласили.