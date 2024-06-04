МИД РФ: Зеленский сам упрашивал лидеров стран СНГ приехать в Швейцарию

Замглавы МИД России Михаил Галузин рассказал, что украинский президент Владимир Зеленский вместе с западными партнерами лично обзванивали и просили лидеров государств, входящих в СНГ приехать на конференцию по мирному урегулированию конфликта в Швейцарию. Об этом сообщает ТАСС .

«Знаем, что никто из них на подобные уговоры не поддался», — добавил дипломат.

По его словам, союзники и друзья РФ из СНГ хорошо понимают суть конференции, которую организуют в Швейцарии. Это мероприятие не имеет к миру никакого отношения. Просто ряд стран хочет быстро сколотить антироссийскую коалицию и предъявить РФ ультиматум, создавая в мире видимость общей поддержки «формулы Зеленского». Такая конференция обречена на провал.

Конференция состоится 15 и16 июня в Бюргенштоке. В ней будут участвовать представители порядка 160 стран. Россию не пригласили. От участия отказались несколько государств, в том числе, и КНР.

Ранее СМИ писали, что расходы на проведение украинского саммита могут составить от 11 до 16 млн долларов.