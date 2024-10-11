Зеленский вернулся к идее проведения мирного саммита

сегодня в 05:48

Зеленский снова решил провести мирный саммит по Украине

Владимир Зеленский во время европейского турне вновь заявил о намерении провести второй саммит по Украине, пишет газета «Известия» .

По его словам, саммит должен пройти в ноябре, его слова опубликованы в официальном аккаунте Елисейского дворца в соцсети Х.

Подробности мероприятия в речи Зеленского не указаны.

Ранее в администрации Зеленского сообщили о замене саммита на ряд встреч, посвященных тезисам «формулы мира».

Газета The New York Times в свою очередь опубликовала статью с прогнозом, что Зеленскому по возвращению в Киев придётся столкнуться с гневом населения Украины из-за повышения налогов на военные нужды.