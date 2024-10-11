сегодня в 03:29

Владимир Зеленский столкнется с «народным гневом» из-за повышения налогов, направленных на повышение военных расходов, когда вернется на Украину после международных визитов, пишет RT со ссылкой на The New York Times.

Сейчас Зеленский находится в Европе, где он посещает столицы государств и встречается с лидерами стран.

Однако, по возвращению в Киев, ему придётся столкнуться с гневом населения Украины из-за повышения налогов, указано в публикации американского издания.

Принятый Верховной Радой закон увеличил военный сбор с доходов физических лиц до 5% вместо 1,5%.

«Такой шаг не пользуется поддержкой народа в стране, „чья экономика разорена войной“, — указано в статье.

Ранее командир подразделения «Ахмат» Апти Алаудинов предположил, что Зеленского на Западе не оставят в живых.