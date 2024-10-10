Владимира Зеленского не оставят в живых западные кураторы, так как он был свидетелем множества преступлений, заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в эфире телеканал «Россия 1» .

«Вряд ли его захотят оставить в живых, так как он является свидетелем очень большого количества совершенных преступлений. Тем более преступлений, совершенных руководством западных стран», — сказал российский военный.

По его словам, Зеленскому позволят совершить несколько поездок по западным странам, но его судьба уже определена.

Ранее Алаудинов сообщил, что российские военные скоро освободят Курскую область.