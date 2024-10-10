Алаудинов сообщил о скором освобождении Курской области

Российская армия продвигается вперед на важных участках фронта в Курской области, регион скоро освободят, заявил замначальника Главного военного-политического управления ВС РФ Апты Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1» .

Российский военный указал, что подразделения отбивают у ВСУ «важные участки, опорные пункты».

«Хочу отметить, что такими темпами мы сможем в скором времени доложить, что Курская область у нас освобождена», — отметил Алаудинов.

ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа, захватив ряд населенных пунктов. Российская армия освобождает приграничные территории.