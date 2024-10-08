Второй «саммит мира» по конфликту на Украине не состоится в ноябре

Второго «саммита мира» по урегулированию конфликта на Украине в ноябре не будет. Он состоится позже, сообщает РБК .

О том, что конференция не состоится, рассказала советница главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Дария Заривна. По ее словам, саммит, скорее всего, состоится «позже».

Она добавила, что сейчас организуют тематические конференции по каждому пункту так называемой «формулы мира». По их итогам принимаются коммюнике.

Заривна заявила, что основные положения данных коммюнике станут ключевыми для будущего «мирного плана» второго саммита.

Ранее Зеленский заявил, что единственным способом урегулирования вооруженного конфликта является его «формула мира». По словам украинского лидера, второй «саммит мира» необходимо организовать уже в этом году, чтобы якобы окончательно завершить конфликт.