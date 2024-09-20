Зеленский заявил о желании поставить точку в конфликте с Россией
Фото - © Телеграм-канал Владимира Зеленского
Украинский президент Владимир Зеленский в ходе совместной конференции с главой Европейской комиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен заявил, что в текущем году Киев намерен поставить точку в конфликте с Москвой, сообщает Lenta.ru со ссылкой на украинский «Интерфакс».
При этом единственным способом урегулирования вооруженного конфликта украинский лидер назвал свою «формулу мира».
«Мы должны максимально усилить Украину, чтобы уже в этом году организовать второй „саммит мира“ — саммит, который сможет поставить точку в этом конфликте», — сказал Зеленский.
Глава украинского государства добавил, что вторая «мирная» конференция должна якобы привести к окончательному урегулированию противостояния с Россией.
Ранее Владимир Зеленский заявил о полной готовности «плана победы» в конфликте с РФ. По словам политика, главная задача для Киева — реализовать этот план.