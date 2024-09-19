Зеленский заявил, что «план победы» Украины полностью подготовлен

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о полной готовности «плана победы». Об этом он сообщил в своем видеобращении в Telegram-канале.

«Сегодня можно сказать, что уже полностью подготовлен наш план победы. Все пункты, все ключевые акценты, определены необходимые дополнения и детали к плану» — сказал он.

По его словам, главная задача для Киева — реализовать этот план.

Ранее сообщалось, что Киев может выйти из конфликта и сдаться уже этой зимой, если Россия выведет из строя остатки энергетических мощностей.