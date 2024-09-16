Politico: США и Великобритания опасаются проигрыша Украины ближайшей зимой
Киев может выйти из конфликта и сдаться уже этой зимой, если Россия выведет из строя остатки энергетических мощностей, пишет RT со ссылкой на издание Politico.
Зима станет переломной, так как «российское командование адаптирует тактику авиаударов» и может атаковать три пока еще действующие АЭС Украины.
Если эти станции выведут из системы энергоснабжения страны, «игра в энергетической войне будет окончена».
Ранее Зеленский призвал лишить россиян электроэнергии с помощью ударов по объектам в глубине страны, чтобы выйти на переговоры с Москвой с более сильными позициями.