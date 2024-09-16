Зеленский нашел зависимость комфорта россиян и окончания конфликта

сегодня в 03:03

Владимир Зеленский в интервью CNN заявил, что хочет лишить жителей России комфортной жизни для выхода на российско-украинские переговоры, пишет RT .

По словам Зеленского, россиян необходимо лишить, например, электроэнергии. Тогда общество будет давить на главу государства Владимира Путина.

Такая тактика необходима, чтобы Москва села за стол переговоров» на украинских условиях.

Ранее Киев потребовал от Запада дальнобойные ракеты для ударов по военным объектам в России.