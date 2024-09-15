Bild: Зеленский намерен лично просить Байдена разрешения на удары по РФ

Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время планирует посетить США, чтобы лично встретится с президентом страны Джо Байденом и просить о разрешении наносить удары по России, пишет Газета.ру со ссылкой Bild.

Как пишет издание, Зеленский в ближайшие несколько недель отправится в США, где расскажет о своей стратегии Байдену, кандидатам в президенты штатов Камале Харрис и Дональду Трампу.

Отмечается, что речь идет о требовании разрешить применять западное дальнобойное оружие для нанесения ударов вглубь территории РФ.

Также на встрече планируется обсудить готовность Украины согласиться на локальное прекращение огня на отдельных участках фронта.

Ранее в Кремле заявили, что недавнее высказывание президента России Владимира Путина о западных ракетах достигло адресатов и было четко понято. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что послание Верховного главнокомандующего оказалось «предельно четким и однозначным».

Канцлер Германии Олаф Шольц ранее заявил, что будет настаивать на отказе разрешить ВСУ применять оружие дальнего радиуса действия для нанесения ударов вглубь территории России.