Путин четко обозначил последствия атак на Россию, подтвердили в Кремле

В Кремле заявили, что недавнее высказывание президента России Владимира Путина о западных ракетах достигло адресатов и было четко понято. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что послание Верховного главнокомандующего оказалось «предельно четким и однозначным», пишет «Царьград» .

Песков подчеркнул, что заявление Путина о последствиях запуска «натовских» ракет по территории России не оставляет места для двусмысленного толкования.

Президент обозначил, что если на территорию РФ полетят дальнобойные ракеты НАТО, это будет расцениваться как атака со стороны Североатлантического альянса.

В своем выступлении Путин также указал на то, что запуск и управление ракетами осуществляется специалистами НАТО, что подтверждает прямую вовлеченность военного блока в возможную агрессию против России.