Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что будет настаивать на отказе разрешить ВСУ применять оружие дальнего радиуса действия для нанесения ударов вглубь территории России, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Welt.

«Это по-прежнему так. Я придерживаюсь своей позиции, даже если другие страны решат иначе. Я не собираюсь этого делать, потому что считаю это проблемой», — заявил он.

Речь идет о вооружениях, которые Украина получила от ФРГ.

Белый дом после встречи президента США Джо Байдена и премьера Великобритании Кира Стармера не заявил о решении Вашингтона по нанесению ударов западным оружием Запада вглубь территории РФ.

Ранее в Кремле заявили, что недавнее высказывание президента России Владимира Путина о западных ракетах достигло адресатов и было четко понято. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что послание Верховного главнокомандующего оказалось «предельно четким и однозначным».