Деловая атмосфера воцарилась на переговорах по Украине в Абу-Даби

На переговорах по Украине, которые проходят в Абу-Даби, атмосфера более деловая, чем была ранее. При этом во время встречи, участниками которой являются три стороны, отмечены и разногласия, сообщает ТАСС .

«Безусловно, не без разногласий. Но атмосфера более деловая, чем на всех прошлых встречах», — отметил источник агентства.

В Абу-Даби 5 февраля продолжились переговоры по украинскому вопросу. Участниками являются Россия, США и Украина.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется на достижение мира менее чем через год. Глава российского МИД Сергей Лавров высказал мнение, что единственное, о чем думает Зеленский — собственное выживание.

