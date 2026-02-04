Лавров заявил, что Зеленский не думает ни о чем, кроме своего выживания

Сергей Лавров: Зеленский не думает ни о чем, кроме своего выживания

В интервью RT , приуроченном ко Дню дипломатического работника, глава российского МИД Сергей Лавров высказал мнение, что единственное, о чем думает Владимир Зеленский — собственное выживание.

Он напомнил о заявлении Зеленского после переговоров с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, где украинский лидер выразил готовность к достижению компромиссов, одновременно потребовав аналогичных шагов от России.

«Это настолько бесстыдное замечание. Но я не удивляюсь, потому что этот человек ни стыда ни совести не имеет и абсолютно не думает ни о чем, кроме своего выживания», — отметил Лавров.

Ранее глава МИД России заявил, что любой мир на Украине приведет к концу политической карьеры Зеленского.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.