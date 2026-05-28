В Подмосковье 28–30 мая ожидается низкая пожароопасность в лесах

Пожарная обстановка в лесах Московской области остается стабильной: 27 мая возгораний не зафиксировано, а с 28 по 30 мая в регионе прогнозируется преимущественно I класс пожарной опасности. Местами ожидаются II и III классы, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

По данным ведомства, 27 мая на территории гослесфонда Московской области лесных пожаров не зарегистрировано.

28 мая на большей части региона прогнозируется I класс пожарной опасности. В Виноградовском и Орехово-Зуевском лесничествах ожидается II класс, в Клинском и Ногинском — III класс.

29 и 30 мая ситуация существенно не изменится. В большинстве округов сохранится I класс пожарной опасности. В Виноградовском, Московском учебно-опытном и Орехово-Зуевском лесничествах прогнозируется II класс, в Клинском и Ногинском — III класс.

Синоптики прогнозируют температуру воздуха днем от плюс 5 до плюс 15 градусов, ночью — от 0 до плюс 8 градусов. Ожидается переменная облачность, местами возможны дожди.

В комитете напомнили, что при обнаружении возгорания необходимо незамедлительно сообщить об этом по телефону горячей линии лесной охраны +7 (800) 100-94-00 или по единому номеру 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о готовности к пожароопасному сезону. Для безопасности в регионе установлены 134 вращающиеся видеокамеры, которые мониторят ситуацию.

«В Московской области 1,9 млн гектаров леса. Чтобы реагировать своевременно, у нас стоит 134 камеры, которые вращаются на 360 градусов, дополнительно установим еще пять комплексов в этом году. У нас четыре уровня контроля за пожарами (наземное патрулирование, видеомониторинг, авиационное патрулирование, космический мониторинг), но самый эффективный, все-таки, это видеокамеры», — заявил Воробьев.