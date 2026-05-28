В Воскресенске завершили 85% строительства новой котельной

Строительство новой котельной в микрорайоне Лопатинский городского округа Воскресенск завершено на 85%, специалисты приступили к пуско-наладочным работам. Объект обеспечит теплом 29 домов и 17 социальных учреждений, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Площадь одноэтажного здания составит 216 квадратных метров. По проекту система теплоснабжения будет независимой, четырехтрубной, закрытого типа. Установленная тепловая мощность — 16,8 МВт. Ее обеспечат четыре водогрейных котла RIMAN STARK 4200 российского производства.

Котельная будет работать на природном газе. Объект полностью автоматизирован и не требует постоянного присутствия персонала. После ввода в эксплуатацию он обеспечит теплом и горячей водой 29 многоквартирных домов и 17 социальных объектов Воскресенска.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что необходимо подготовить дорожную карту по модернизации теплоснабжения в Воскресенске и Солнечногорске.

«Вчера у меня состоялся большой разговор с «Газпромом». На следующей неделе предложено провести традиционное совещание. Здесь наиболее ответственная большая масштабная работа — Солнечногорск, Воскресенск», — сказал губернатор.