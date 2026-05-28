В Подмосковье подали 5,3 тыс заявлений на разрешение на строительство

С начала 2026 года на портале госуслуг Подмосковья подали около 5,3 тыс. заявлений на получение разрешения на строительство объектов капитального строительства. Услуга доступна онлайн для физических и юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Электронная услуга «Разрешение на строительство объектов капитального строительства» позволяет оформить разрешение, подать заявление на исправление технической ошибки в документе или внести изменения в ранее выданное разрешение.

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо авторизоваться на региональном портале через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и прикрепить комплект документов. Услуга предназначена для физических и юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей.

Сервис размещен на портале госуслуг Московской области в разделе «Бизнесу» — «Земля» — «Строительство». Разрешение предоставляется бесплатно в течение пяти рабочих дней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.