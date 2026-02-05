сегодня в 03:58

Зеленский заявил, что достижение мира возможно менее чем через год

Владимир Зеленский заявил, что надеется на достижение мира менее чем через год, сообщает RT со ссылкой на France 2.

«Я надеюсь, что мир будет достигнут менее чем через год», — отметил он.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров высказал мнение, что единственное, о чем думает Владимир Зеленский — собственное выживание.

Он напомнил о заявлении Зеленского после переговоров с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, где украинский лидер выразил готовность к достижению компромиссов, одновременно потребовав аналогичных шагов от России.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.