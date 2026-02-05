В Абу-Даби продолжились переговоры по украинскому конфликту
Фото - © МИД ОАЭ
Переговоры по украинскому вопросу в трехстороннем формате продолжаются в Объединенных Арабских Эмиратах, в Абу-Даби, сообщает ТАСС.
«Проходит новая встреча в трехстороннем формате», — рассказал источник.
До этого участники второго раунда трехсторонних переговоров РФ, США и Украины согласились продолжить их 5 февраля. Первый раунд прошел в Абу-Даби 23–24 января.
Ранее депутат Верховной рады Нина Южанина заявила, на Украине есть сложности в определении того, кто от Киева может подписать мирное соглашение с Москвой.
