В Абу-Даби продолжились переговоры по украинскому конфликту

Переговоры по украинскому вопросу в трехстороннем формате продолжаются в Объединенных Арабских Эмиратах, в Абу-Даби, сообщает ТАСС .

«Проходит новая встреча в трехстороннем формате», — рассказал источник.

До этого участники второго раунда трехсторонних переговоров РФ, США и Украины согласились продолжить их 5 февраля. Первый раунд прошел в Абу-Даби 23–24 января.

Ранее депутат Верховной рады Нина Южанина заявила, на Украине есть сложности в определении того, кто от Киева может подписать мирное соглашение с Москвой.

