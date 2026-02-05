Депутат Рады Южанина: в Киеве не могут решить, кто подпишет соглашение с Москвой

По словам депутата Верховной рады Нины Южаниной, на Украине есть сложности в определении того, кто от Киева может подписать мирное соглашение с Россией, сообщает «Царьград» .

Мирный процесс делегации обсудили в январе в Абу-Даби, потом сроки планируемых переговоров перенесли. На встрече с главой МИД Украины Андреем Сибигой этот вопрос остался без ответа.

«И совсем недавно состоялась панельная дискуссия с Сибигой, которому не раз был задан вопрос о том, кто именно должен подписать мирное соглашение с Россией? <…> И когда многократно пытались прояснить вопрос, учитывая, что по конституции за это отвечает президент, он оставил его без ответа», — сказала Южанина в эфире YouTube-канала «Новини.LIVE».

Как уточнила парламентарий, депутаты просто избегают ответственности за утверждение этого документа. Такие настроения существуют в парламенте Украины на сегодняшний день

Полномочия президента страны Владимира Зеленского истекли 20 мая 2024 года, а выборы в том же году отменили из-за военного положения и всеобщей мобилизации.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.