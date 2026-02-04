Россия, США и Украина продолжат переговоры 5 февраля

сегодня в 18:37

Участники второго раунда трехсторонних переговоров России, США и Украины согласились продолжить их 5 февраля, сообщает ТАСС .

В среду в Абу-Даби прошла еще одна встреча России, США и Украины, на которой обсуждалось украинское урегулирование. Стороны договорились продолжить переговоры 5 февраля.

«5 февраля переговоры продолжатся, все согласны», — сказал собеседник ТАСС.

Ранее появилось фото со второго раунда переговоров в Абу-Даби. Министерство иностранных дел ОАЭ заявило, что ожидает достижения прочного и всеобъемлющего политического решения по украинскому вопросу.

Первый раунд трехсторонних переговоров прошел в Абу-Даби 23–24 января.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.