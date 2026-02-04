МИД ОАЭ выложило фото с переговоров в Абу-Даби и понадеялось на прогресс
Фото - © UAE Ministry of Foreign Affairs
Министерство иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов выложило первые фотографии со второго раунда переговоров РФ, Соединенных Штатов и Украины. Организация встречи говорит о сбалансированных отношениях ОАЭ со всеми сторонами, сообщается на сайте МИД страны.
В министерстве иностранных дел отметили, что организация второго раунда в ОАЭ показывает — стороны придерживаются дипломатического процесса. Также там понадеялись, что в основу ляжет результат первого раунда.
Еще в МИД ОАЭ ожидают, что переговоры поспособствуют развитию взаимопонимания.
Министерство иностранных дел подтвердило приверженность Объединенных Арабских Эмиратов поддержке международный усилий, которые направлены на достижение прочного и всеобъемлющего политического решения. Оно сможет усилить перспективы мира и стабильности.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.