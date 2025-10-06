«Чтобы недалекие европейцы боялись и тряслись»: Медведев — о дронах над ЕС

Зампредседателя совета безопасности России Дмитрий Медведев объяснил появление неопознанных дронов в небе над странами Евросоюза. О выдвинул несколько версий в Telegram-канале .

По его мнению, существует пять вариантов: провокация украинской власти, деятельность пророссийского подполья, проверка собственного ПВО местными спецслужбами, игры хулиганов и прямой засыл дронов из России. Медведев считает наиболее вероятной первую версию.

«Главное не это. Главное, чтобы недалекие европейцы прочувствовали на своей шкуре, что такое опасность войны. Чтобы боялись и тряслись, как тупые животные в стаде, которых гонят на бойню. Чтобы обгадились от страха, предчувствуя свой близкий и мучительный конец», — написал он.

Только таким образом, по мнению Медведева, граждане Европы смогут по-настоящему прочувствовать, что такое война. После этого они могут пойти против собственной власти, которая зарабатывает политические очки на крови.

Российские дроны, которые якобы заметили над Польшей, раскололи общество. После этого премьер-министр Польши Дональд Туск сделал неожиданное заявление о стремительном росте пророссийских настроений и неприязни к Украине в обществе.

Посол России в ФРГ Сергей Нечаев отверг обвинения Берлина в том, что воздушное пространство Польши нарушили российские дроны. Он назвал этот инцидент спланированной провокацией, в которой заинтересована Украина.

