Ефимов: 66 тыс семей получили бесплатную помощь при переезде с начала реновации

Со старта программы реновации более 66 тыс. московских семей уже воспользовались сервисом «Помощь в переезде». Об этом сообщил глава Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Суперсервис „Переезд по программе реновации“ — удобный цифровой помощник, который помогает сделать процесс переселения участников программы в новое жилье максимально быстрым, комфортным и удобным. Для москвичей доступно шесть онлайн-услуг. Одна из них — „Помощь в переезде“. Благодаря ей с начала реализации программы 66,1 тыс. семей получили бесплатную помощь в перевозке имущества из старой квартиры в новую», — отметил Владимир Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса.

Оформить заявку на услугу можно как в электронном виде через портал mos.ru, так и при личном визите в информационные центры по переселению, которые расположены на первых этажах новостроек, возведенных в рамках программы реновации.

В Департаменте градостроительной политики столицы пояснили, что услуга «Помощь в переезде» востребована среди семей, переселяющихся по программе реновации во всех округах Москвы. К примеру, на западе заявки на вызов грузчиков и машины подали более восьми тысяч семей, на юго-востоке — 11,1 тыс., на севере — 9,9 тыс., а на востоке — 11,6 тыс. Сервис предусматривает бесплатное содействие в погрузке и транспортировке мебели, личных вещей и бытовой техники. Кроме того, предоставляется транспорт, что заметно облегчает процесс переселения.

Как отметили в столичном Департаменте информационных технологий, подготовиться к планируемому переезду поможет общая инструкция (https://www.mos.ru/services/pereezd/general), доступная в суперсервисе «Переезд по программе реновации» на портале mos.ru. С ее помощью можно узнать, как организован переезд, получить информацию о необходимых документах для оформления договора, а также воспользоваться ссылками на полезные услуги. Для уже переезжающих москвичей подробная персонализированная инструкция автоматически индивидуально настраивается. Благодаря этому переезд ускоряется и становится более комфортным.

В Градостроительном комплексе напомнили, что всю информацию о программе реновации можно найти на сайте mos.ru (https://www.mos.ru/city/projects/renovation/). Подробности о домах и квартирах по программе доступны по ссылке (https://www.mos.ru/city/projects/renovation/novie-doma/).

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов. Ранее Собянин поручал (https://www.mos.ru/mayor/themes/10096050/?ysclid=mf59qrlk8864815097) удвоить темпы реализации программы. Также он отметил (https://www.mos.ru/mayor/themes/14587050/), что в 70 районах в рамках реновации обновлена инженерная инфраструктура.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствуют инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни» (https://xn--80aapampemcchfmo7a3c9ehj.xn--p1ai/new-projects/infrastruktura-dlya-zhizni/).