Как обезопасить ребенка от интернет-педофилов: советы психолога

Выкладывая в Сеть фото ребенка с грамотой или видео с тренировки, родители сами составляют для преступников подробное досье. Как сообщила РИАМО психолог Мария Зуева, сегодня злоумышленникам больше не нужно следить за жертвой у подъезда — достаточно изучить геолокации и маршруты семьи в соцсетях.

«С этими знаниями подойти к ребенку на улице или втереться в доверие онлайн — дело нескольких минут», — сказала психолог.

Чтобы разорвать эту цепь, нужно начать с собственной цифровой гигиены. Надо перестать публиковать портреты детей в открытом доступе, отключить геолокацию на снимках, убрать из кадра именные рюкзаки.

«Ваша родительская гордость не должна стоить их безопасности», — отметила эксперт.

Следующий рубеж — психика ребенка. Нужно научить его личным границам: никто не имеет права задавать интимные вопросы или просить хранить секреты от семьи. Следует выстроить абсолютное доверие. Ребенок должен знать, что, если кто-то в Сети его пугает или шантажирует, он может прийти к родителям, и они не отберут телефон, а встанут на его сторону.

«Преступники всегда ищут одиноких и зашуганных. Станьте для ребенка безусловно безопасной гаванью, и тогда никакая манипуляция извне не сработает», — добавила Зуева.

