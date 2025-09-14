Российские дроны над Польшей раскололи общество

Премьер-министр Польши Дональд Туск сделал неожиданное заявление о стремительном росте пророссийских настроений и неприязни к Украине в польском обществе, сообщает «КоммерсантЪ» .

«Это испытание на патриотизм и зрелость для всего польского политического класса», — написал глава правительства в своей публикации в социальной сети X. Он призвал коллег-политиков активно противостоять этой опасной тенденции, а не «плыть по течению».

Заявление Туска прозвучало на фоне обострения региональной обстановки после инцидента 10 сентября, когда польские власти зафиксировали нарушение воздушного пространства страны российскими беспилотными летательными аппаратами.

Политические обозреватели отмечают, что эти события стали катализатором глубоких общественных разногласий в Польше, где традиционно сильны были антироссийские настроения. Теперь же, по словам премьер-министра, страна столкнулась с необходимостью защиты своих ценностей и единства перед лицом новых вызовов.