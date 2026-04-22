Астрономы создали 3D-карту Вселенной с 47 млн галактик

Международный проект DESI представил крупнейшую в истории трехмерную карту Вселенной, включающую около 47 млн галактик и квазаров. Карта охватывает почти 11 млрд лет космической истории, сообщает «Царьград» .

Проект Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI) стартовал в мае 2021 года с задачей зафиксировать 34 млн объектов. В итоге ученым удалось собрать данные о 47 млн галактик и квазаров, а также примерно о 20 млн звезд.

По данным исследователей, это в шесть раз больше галактик и квазаров, чем суммарно было измерено во всех предыдущих аналогичных проектах. Карта позволяет проследить эволюцию структуры Вселенной на протяжении почти 11 млрд лет.

Специалисты отмечают, что новые данные расширяют возможности изучения космоса и процессов формирования галактик. В ближайшее время астрономы планируют более точно исследовать поведение темной энергии. Полученные результаты уже указывают на возможное отклонение ее свойств от постоянной величины.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.