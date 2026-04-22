Багреева: на Портале поставщиков заключили более 120 тыс контрактов в 1 квартале

По итогам первых трех месяцев текущего года на столичном Портале поставщиков было подписано свыше 120 тыс. контрактов. Самыми популярными позициями оказались медицинские товары, хозяйственные принадлежности и строительные материалы, сообщила заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Она уточнила что портал поставщиков благодаря прозрачности, оперативности и удобству процессов стал незаменимым инструментом в области закупок как у заказчиков, так и для бизнеса.

«Он дает возможность государственным организациям быстро приобретать нужную продукцию, а предпринимателям — выводить свое дело на новый уровень. С января по март 2026 года на портале заключили 123 тыс. контрактов. Самой востребованной категорией стали строительные товары, по которым совершено около четырех тысяч сделок», — рассказала Мария Багреева.

Заммэра добавила, что популярностью также пользовались хозтовары и бытовая техника, на которые пришлось 3,5 тыс. контрактов, а также медизделия — 3,2 тыс.

Портал поставщиков представляет собой межрегиональную онлайн-площадку, где работают более 400 тыс. предпринимателей из разных регионов страны и свыше 60 тыс. государственных и муниципальных заказчиков из 44 субъектов РФ. Как ранее сообщил Мэр Москвы Сергей Собянин, 44-м регионом-заказчиком на портале стала Курская область. Все процедуры на портале полностью оцифрованы. Подписание и исполнение контрактов происходят удаленно, а для завершения сделок используется электронная подпись.

По словам руководителя департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилла Пуртова, межрегиональный характер сотрудничества является одной из особенностей портала поставщиков, превратившей его в универсальную платформу масштабирования бизнеса.

«В первые три месяца 2026 года наибольшую активность на ресурсе проявили предприниматели из Москвы, Московской области, Пермского края, Санкт-Петербурга и Кемеровской области. На них пришлось 33,8 тыс. контрактов — около 27% от общего количества», — пояснил Пуртов.

В столичном Департаменте информационных технологий добавили, что функционал портала постоянно дорабатывается с учетом пожеланий пользователей. К примеру, при добавлении в каталог нового товара нейросеть за секунды определяет его вероятную категорию и предлагает подходящие характеристики. Бот автоматических ставок дает возможность участвовать сразу в нескольких котировочных сессиях, а чат-бот находит ответы на частые вопросы в базе данных. Эти и другие встроенные инструменты и сервисы портала помогают предпринимателям оптимизировать рабочие процессы, повышают прозрачность закупок и способствуют вовлечению бизнеса в госзаказ.

Портал поставщиков функционирует с 2013 года, его главная цель — автоматизация закупок небольших объемов. Портал зарекомендовал себя эффективным инструментом связи госзаказчиков и бизнеса. В перечень услуг, работ и товаров, которые предлагают предприниматели, входит свыше 3,4 млн уникальных наименований. Каждый день на платформе заключают свыше 1,5 тыс. контрактов.

