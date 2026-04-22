Огонь памяти, фронтовая выставка и аллея из сосен: в Щекутино почтили память защитников Москвы

В материале РИАМО — о том, как на мемориале воинам 4-й дивизии народного ополчения прошла ежегодная памятная акция.

Символ вечной благодарности

Мемориал воинам 4-й дивизии народного ополчения в подмосковном Щекутино — символ мужества и стойкости экономистов, финансистов и кассиров, которые вместе со всей страной встали на оборону столицы в годы Великой Отечественной войны. Для Сбера — это особое место, которое не просто хранит память, а является символом вечной благодарности. Сотрудники банка оберегают памятник, следят за порядком, высаживают деревья, организуют встречи и памятные мероприятия.

21 апреля на Мемориале вновь зажгли уникальный Огонь Памяти. Он впервые зажегся здесь в прошлом году в честь 80-летия Великой Победы, а источником стали девять частиц пламени, которые доставили из российских городов-героев — Севастополя, Керчи, Новороссийска, Волгограда, Мурманска, Санкт-Петербурга, Тулы, Смоленска и Москвы. В этом году Огонь Памяти на мемориале в Щекутино будет гореть 10 часов в память о тех, кто 85 лет назад здесь остановил наступление фашистских войск на Москву.

«Мы сберегли частицу этого единого Огня и в этом году вновь зажгли здесь Огонь Памяти — как символ нашей вечной благодарности победителям в Великой Отечественной войне, единства и неразрывной связи поколений», — отметил заместитель Председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

В мероприятии традиционно приняли участие сотрудники и волонтеры Сбера, ветераны и участники Великой Отечественной войны, пенсионеры банка, военнослужащие 202-й зенитной ракетной бригады и ученики Пушкинской школы № 1500.

«Погибшие здесь сотни и тысячи молодых героев — это бойцы, не только защитившие Москву, затормозившие фашистов, это и защитники нашей русской цивилизации. Мы, как ветераны, ощущаем всегда большую радость от общения в эти дни, потому что мы знаем, что будущее — в надежных руках», — сказал председатель Совета ветеранов Минэкономразвития Россия, ветеран внешнеэкономических связей Юрий Николаевич Шемелин.

Память о подвиге финансистов

85 лет назад именно на Наро-Фоминской земле было остановлено наступление немецко-фашистских войск под Москвой. И именно столько лет исполняется 4-й дивизии народного ополчения Куйбышевского района Москвы, в состав которой вошли сотрудники Наркомфина СССР. В это ведомство входили Гострудсберкассы — предшественники современного Сбербанка. На защиту страны встали люди, которые никогда не держали в руках оружие — бухгалтеры, экономисты, кассиры. В этом же году самому Сберу исполняется 185 лет, а акция на мемориале открыла серию мероприятий, посвященных этой круглой дате.

У мемориала появилась и памятная аллея — гости и сотрудники Сбербанка высадили 20 сосен в память о подвиге захороненных здесь коллег. Кроме того, во время мероприятия участники смогли попробовать блюда полевой кухни, увидеть на выставке оружие времен Великой Отечественной войны и почувствовать себя связистами.

«Меня назвали Сашей в честь прабабушки, которая прошла связисткой от Москвы до Берлина и оставила свою подпись на Рейхстаге. Каждый год 9 мая я надеваю ее довоенные бусы — простые, деревянные. Мне кажется, что через эти бусы она слышит, как бьется мое сердце, и понимает, что ее жизнь была прожита не зря», — поделилась эмоциями студентка и волонтер Александра Никитина.

Традиционно Сбер в том числе оказывает и комплексную поддержку участникам и ветеранам Великой Отечественной войны, которые работают в банке — они получат адресную помощь. На платформе СберВместе каждый также может направить благотворительное пожертвование на помощь ветеранам.