Трупы бойцов «Вагнера» под Екатеринбургом эксгумировали для перезахоронения

В Березовском в Свердловской области на Северном кладбище есть целый сектор, на котором вместо крестов и памятников установлены «зубья драконов». Здесь покоятся бойцы расформированного ЧВК «Вагнер». Три трупа уже эксгумировали для перезахоронения, сообщает E1.RU .

Несколько лет в этом секторе кладбища никого не хоронят. Самая свежая могила датирована 21 мая 2023 года. Некоторые близкие, обнаружив памятник в честь родного человека, настаивали на перезахоронении. Недавно достали тело жителя Челябинска. Его сестра настаивала, чтобы брата захоронили в родном городе.

«За все время у нас было три эксгумации. Мы полностью оплачивали все затраты. В последний раз памятник во время процедуры повредили те, кто забирал гроб, но мы его отремонтируем и поставим обратно. Даже если человека перезахоронили, памятник должен остаться здесь», — рассказал директор ритуальной компании «Харон» Комил Рахмонов.

Всего в секторе 148 могил. Возле памятников нельзя ставить ограды и скамейки, потому что по задумке они должны быть одинаковыми, словно солдаты в строю. Родственники все равно крепят фотографии на «зубья дракона» и ставят небольшие лавочки. Руководство кладбища не препятствует и обещает со временем огородить сектор и навести здесь порядок.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.