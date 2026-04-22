Народный артист России Филипп Киркоров рассказал, что у него отекло все лицо из-за внезапной аллергической реакции. Певец винит во всем астраханскую черную игру и цветение, сообщает Super.ru .

Певец в разговоре с журналистами на гала-ужине МУЗ-ТВ рассказал, что столкнулся с неожиданной аллергией после поездки в Астрахань. Проснувшись утром, он обнаружил у себя сильный отек.

По словам Киркорова, у него могла проявиться аллергия на сезонное цветение. Также он не исключил, что виной всему — черная икра, которую он попробовал в Астрахани.

«Наверное, началось какое-то цветение. Может, я икры переел астраханской черной. Я утром проснулся — глаз нет», — признался артист.

Он добавил, что сейчас чувствует себя лучше.

