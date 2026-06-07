Дима Билан отказался представлять общественности свою новую любовь

Российский певец Дима Билан не планирует представлять публике новую возлюбленную. Об этом он заявил журналистам на пресс-подходе премии «МУЗ-ТВ 2026», сообщает URA.RU .

На вопрос, когда он представит девушку, Билан ответил: «Когда лягушки будут господа».

Затем, когда его спросили, была ли она в зале и поддерживала ли его, певец раздраженно поморщился и сказал, что уже ответил на вопрос.

Ранее Билан признался, что он любит и любим.

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