Инвестстратег заявил о структурной перестройке экономики РФ

Инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин заявил, что в России нет признаков экономического кризиса, а текущие процессы связаны со структурной перестройкой. Об этом сообщает ИА «Время Н» .

«Об экономическом кризисе в России сейчас говорить нельзя. Массовых банкротств нет, безработица низкая, нацвалюта крепкая, фондовый рынок стабилен, как и банковская система», — высказался эксперт.

«Вырос бюджетный дефицит, но фундаментальный базис экономики прочный — у России существенные золотовалютные резервы, страна входит в двадцатку государств с наиболее низким соотношением госдолга к ВВП — 23,1% на 2025 год», — заявил Бахтин.

Он добавил, что ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ РФ помогло в борьбе с инфляцией, но замедлило экономическую и инвестиционную активность, а также снизило потребительский спрос из-за высоких ставок.

«В целом текущая ситуация уникальна тем, что представляет собой длительную структурную перестройку экономики в условиях санкций, технологических ограничений и кадрового дефицита», — уточнил эксперт.

Бахтин рекомендовал формировать финансовую подушку безопасности в размере 3–6 месячных доходов и по возможности избегать дорогих кредитов.

