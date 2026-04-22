Мужчину зажало между вагоном и платформой на станции МЦД-1 Москва-Сити
На станции первого Московского центрального диаметра (МЦД) Москва-Сити мужчину зажало между вагоном и платформой, сообщает «Москва с огоньком Live».
Движение поездов на этом участке временно остановлено.
Как уточнили в «Подслушано электрички Москвы», пассажир травмирован, но жив. ЧП произошло в районе 8 часов утра.
Данный инцидент вызвал задержку составов на направлении до 55 минут.
