Посол России в ФРГ Сергей Нечаев отверг обвинения Берлина в том, что воздушное пространство Польши нарушили российские дроны. Он назвал этот инцидент спланированной провокацией, в которой заинтересована Украина, сообщает РИА Новости .

В пятницу посла вызвали в МИД ФРГ. Ему заявили, что Москва, якобы «отправляя российские беспилотники в воздушное пространство НАТО, действует опасно и неприемлемо».

Нечаев отверг эти обвинения, указав на то, что они бездоказательны. Он отметил, что случай с БПЛА в Польше — это провокация. По его словам, скорее всего, ее устроила Украина, которая терпит поражение на фронте.

Нечаев отметил, что к провокации также могут быть причастны европейские страны, которые хотят усилить давление на Россию и повлиять на то, чтобы Вашингтон прекратил диалог с РФ.

Ранее стало известно, что Польша пытается получить преференции в НАТО и ЕС после атаки БПЛА. Страна стремится получить дополнительные политические или финансовые преимущества в рамках НАТО и Евросоюза.