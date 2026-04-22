Склады в РФ массово нанимают работников из Индии и Африки из-за дефицита кадров

Мигранты из Индии и Кении едут на склады РФ: зарплата выше, чем на родине

В России растет число иностранных работников из стран дальнего зарубежья. За 2025 год и первый квартал 2026 года количество сотрудников из Индии, Кении, Вьетнама, Мьянмы, Бангладеша, Филиппин и Шри-Ланки на складских позициях увеличилось на 40%. Об этом говорится в обзоре, подготовленном ПЭК совместно с «Трудоргнабор», «Интруд» и ритейлером О’КЕЙ. Исследование есть в распоряжении РИАМО.

Российские компании активно нанимают грузчиков, комплектовщиков, фасовщиков, упаковщиков и водителей погрузчиков.

Основная причина притока мигрантов — высокая безработица и низкие зарплаты в их родных странах.

По данным сервиса Wage Centre, средний заработок в Индии составляет около 100 долларов в месяц (примерно 7,8 тысячи рублей), в Кении — 285 долларов (около 22 тысяч рублей), во Вьетнаме — 295 долларов (около 23 тысяч рублей). При этом зарплатные ожидания приезжих в России составляют 50–60 тысяч рублей, что в полтора-два раза ниже, чем у мигрантов из Средней Азии.

Спрос на иностранцев также стимулирует рекордно низкая безработица в России — всего 2,2%. Российские компании испытывают дефицит линейных кадров, особенно в логистике, строительстве, текстильном и пищевом производстве, а также в агропромышленном секторе. Развитие маркетплейсов и рост e-commerce только увеличивают потребность в складских работниках.

При этом основным барьером остается длительное оформление документов — от двух месяцев и более. Компании вынуждены доказывать, что нанять россиян на эти позиции невозможно. Эксперты прогнозируют, что спрос на работников из стран Африки, Южной и Юго-Восточной Азии вырастет в 1,5 раза в 2026–2027 годах.

