Белый дом: экипаж танкера «Маринела» предстанет перед судом в США

Для рассмотрения вероятных нарушений американских федеральных законов администрация США рассматривает возможность транспортировки команды танкера «Маринера», задержанного в Атлантическом океане, на территорию США для последующего суда. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, пишет ТАСС .

По словам Ливитт, в отношении судна и его экипажа действует постановление суда об аресте, что подразумевает их подсудность за любые соответствующие нарушения федерального законодательства.

Пресс-секретарь Белого дома уточнила, что при необходимости члены экипажа будут перевезены в США для соответствующего судебного преследования.

В администрации президента США также утверждают, что танкер «Маринера» входит в состав теневого флота Венесуэлы и осуществлял нелегальную транспортировку венесуэльской нефти, в обход санкций, введенных США.

Задержание танкера при британской поддержке провели 7 января. Ранее его более двух недель преследовала береговая охрана США. Также был задержан еще один танкер, но в Карибском море. Речь о Sophia.

