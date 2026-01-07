США захватили в Карибском море танкер Sophia

сегодня в 17:38

Южное командование американской армии сообщило о захвате своих военных танкера Sophia в Карибском море, пишет РИА Новости .

Южное командование США (SOUTHCOM) сообщило в социальной сети X, что американские военные и службы внутренней безопасности провели совместную операцию по задержанию танкера Sophia.

Судно находилось под санкциями и было перехвачено в международных водах Карибского моря, где, по сообщению ведомства, занималось противоправной деятельностью.

По данным командования, задержание прошло без инцидентов, в настоящее время танкер под конвоем береговой охраны следует к побережью США для дальнейшей постановки на стоянку.

Ранее США пытались высадить десант на российский танкер «Маринера». Береговая охрана уже более двух недель вела погоню за данным объектом.

