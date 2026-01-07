Американский десант пытается захватить российский нефтетанкер «Маринера»
В Северной Атлантике разворачивается напряженная ситуация: американский десант предпринял попытку захвата российского танкера «Маринера», за которым уже более двух недель ведет погоню береговая охрана США, сообщает Mash.
Судно, вышедшее из Венесуэлы, следует общепринятым международным нормам. Его текущее местоположение — около 4000 километров от американского побережья. Известно, что ранее, в 2024 году, этот танкер, носивший имя Bella 1, был включен в санкционный список США.
По данным CNN, «Маринера» первоначально следовал из Ирана в Венесуэлу, однако, дабы избежать возможного ареста, около месяца назад изменил свой маршрут.
В то же время, стало известно, что пять танкеров, находящихся вблизи венесуэльских берегов, сменили свою государственную принадлежность на российскую, как способ уклонения от американского ареста. Дополнительно, для оказания содействия «Маринере», Россия направила в район Северной Атлантики подводную лодку и другие военно-морские силы. По данным ТАСС, в настоящее время США пытаются захватить танкер.
Ранее сообщалось, что в том числе авиация Великобритании преследовала «Маринеру».
