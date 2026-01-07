Американский десант пытается захватить российский нефтетанкер «Маринера»

В Северной Атлантике разворачивается напряженная ситуация: американский десант предпринял попытку захвата российского танкера «Маринера», за которым уже более двух недель ведет погоню береговая охрана США, сообщает Mash .

Судно, вышедшее из Венесуэлы, следует общепринятым международным нормам. Его текущее местоположение — около 4000 километров от американского побережья. Известно, что ранее, в 2024 году, этот танкер, носивший имя Bella 1, был включен в санкционный список США.

По данным CNN, «Маринера» первоначально следовал из Ирана в Венесуэлу, однако, дабы избежать возможного ареста, около месяца назад изменил свой маршрут.

В то же время, стало известно, что пять танкеров, находящихся вблизи венесуэльских берегов, сменили свою государственную принадлежность на российскую, как способ уклонения от американского ареста. Дополнительно, для оказания содействия «Маринере», Россия направила в район Северной Атлантики подводную лодку и другие военно-морские силы. По данным ТАСС, в настоящее время США пытаются захватить танкер.

Ранее сообщалось, что в том числе авиация Великобритании преследовала «Маринеру».

