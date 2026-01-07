Авиация Британии, Ирландии и Франции «кружила» над нефтетанкером РФ «Маринера»

Патрульная авиация Ирландии, Великобритании и Франция вела слежку за российским нефтетанкером «Маринера». Самолеты пролетели над кораблем, когда тот двигался по направлению к Соединенному Королевству, сообщает РИА Новости со ссылкой на Times.

К танкеру отправили самолет ирландской авиации и патрульное воздушное судно ВМС Франции. Также рядом с танкером обнаружили истребитель Великобритании Eurofighter Typhoon.

В дальнейшем военный самолет пропал. На общедоступных системах слежения его не было видно.

Ранее сообщалось, что береговая охрана США преследует нефтетанкер России «Маринера» в Северной Атлантике. Американцы могут попытаться захватить корабль в 4 тыс. километрах от территории Соединенных Штатов. В МИД России отмечали, что корабль движется по курсу в соответствии с нормами международного права. Судно внесено в санкционные списки Запада, поскольку якобы является «частью теневого флота РФ».

