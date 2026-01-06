Американцы могут захватить нефтетанкер РФ в 4 тыс километров от США

В Министерстве иностранных дел России сказали, что танкеру уделяют повышенное, а также несоразмерное его мирному статусу внимание со стороны военных Соединенных Штатов и НАТО. При этом, нефтетанкер находится в четырех тыс. километрах от побережья Соединенных Штатов.

В МИД РФ отметили, что корабль под флагом России идет по курсу. Он соблюдает нормы международного права.

По данным CNN, Соединенные Штаты собираются перехватить «убегающее» судно. СМИ отмечает, что в прошлом нефтетанкер назывался Bella 1. Судно внесли в санкционный список Соединенных Штатов в 2024 году. Его называют частью «теневого флота».

Сперва корабль шел из Ирана в Венесуэлу. Однако месяц назад поменял курс, чтобы его не арестовали.

По данным СМИ, в период преследования экипаж, предположительно, нарисовал на борту флаг РФ. Там отметили, что корабль защищает Россия. Через некоторое время после этого нефтетанкер зарегистрировали в РФ. Он получил название «Маринера».

