сегодня в 19:01

Великобритания по просьбе правительства США оказала помощь в захвате танкеров

Министерства обороны Великобритании сообщило, что Соединенное Королевство откликнулось на запрос американского правительства и оказало содействие по задержанию российского танкера «Маринера», пишет ТАСС .

Подразделения британской разведки использовали авиацию для мониторинга передвижения танкера «Маринера», а военно-воздушные базы страны были предоставлены в распоряжение ВВС США.

За «Маринерой» американская береговая охрана вела преследование более двух недель. После того как США захватили нефтетанкер, Минтранс России заявил, что Вашингтон нарушил морское право.

Также 7 января захваченным США оказался еще один танкер — Sophia. Его взяли под контроль в Карибском море.

