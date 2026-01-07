Великобритания по просьбе правительства США оказала помощь в захвате танкеров
Фото - © Brian Burnell/Wikipedia.org
Министерства обороны Великобритании сообщило, что Соединенное Королевство откликнулось на запрос американского правительства и оказало содействие по задержанию российского танкера «Маринера», пишет ТАСС.
Подразделения британской разведки использовали авиацию для мониторинга передвижения танкера «Маринера», а военно-воздушные базы страны были предоставлены в распоряжение ВВС США.
За «Маринерой» американская береговая охрана вела преследование более двух недель. После того как США захватили нефтетанкер, Минтранс России заявил, что Вашингтон нарушил морское право.
Также 7 января захваченным США оказался еще один танкер — Sophia. Его взяли под контроль в Карибском море.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.