Минтранс РФ назвал захват США нефтетанкера «Маринера» нарушением морского права

7 января примерно в 15:00 по московскому времени солдаты военно-морских сил США высадились на российский нефтетанкер «Маринера» в Атлантическом океане. После этого связь с судном оказалась утеряна, сообщает пресс-служба Минтранса РФ.

24 декабря 2025 года «Маринере» выдали временное разрешение на хождение под флагом РФ. Оно было получено на основании законодательства России, а также норм международного права.

7 января примерно в 15:00 по московскому времени в открытом море за пределами территориальных вод разных стран на судно высадились солдаты ВМС США. После этого экипаж танкера на связь не выходил.

«В соответствии с нормами Конвенции ООН по морскому праву 1982 года в водах, в открытом море действует режим свободы судоходства и никакое государство не имеет права применять силу в отношении судов, надлежащим образом зарегистрированных в юрисдикциях иных государств», — добавили в пресс-служба Минтранса РФ.

Ранее европейское командование армии США отчиталось о задержании нефтетанкера России «Маринера». Это произошло в Атлантическом океане.

