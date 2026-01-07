Европейское командование армии США отчиталось о задержании нефтетанкера России

Европейское командование Вооруженных сил Соединенных Штатов подтвердило, что задержало российский нефтетанкер «Маринера». Это произошло в Атлантическом океане, пишет ТАСС .

Ранее сообщалось, что береговая охрана Соединенных Штатов преследовала нефтетанкер России «Маринера» в Северной Атлантике. В МИД РФ отмечали, что кораблю уделяли повышенное внимание военные США и НАТО. Оно несоизмеримо мирному статусу.

Нефтетанкер шел в четырех тыс. километров от побережья США. В Министерстве иностранных дел России подчеркивали, что судно шло по курсу. Оно соблюдало нормы международного права.

По информации CNN, в прошлом судно имело название Bella 1. Оно находится в санкционном списке США с 2024 года. В Вашингтоне считают, что корабль якобы часть «теневого флота».

