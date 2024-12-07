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Байден заявил, что в Европе находятся 80 тыс. военных США для «сдерживания» РФ

На территории стран Европы находятся порядка 80 тыс. американских военнослужащих, которых отправили туда с целью «сдерживания» России, сообщает РИА Новости.

В письме действующего президента США Джо Байдена, адресованном руководству обеих палат американского конгресса сообщается, что военнослужащие Вооруженных сил США направлены или развернуты в странах Организации Североатлантического договора в Европе.

Отмечается, что они находятся там с целью «успокоения союзников» и «сдерживания дальнейшей российской агрессии».

В начале декабря немецкий лидер прибыл в Киев и объявил о крупном пакете военной помощи Украине. ФРГ будет помогать ВСУ оружием и военной техникой.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила о готовности страны направить военные силы для обеспечения мира. По ее словам, немецкие войска могут быть отправлены при достижении соглашения о прекращении боевых действий.