Анналена Бербок: Германия готова направить военные силы во имя мира на Украине

На фоне возможного прекращения огня на Украине министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила о готовности Германии направить военные силы для обеспечения мира, сообщает «Царьград» .

Это обсуждение становится актуальным в свете дипломатических усилий, направленных на прекращение конфликта между Украиной и Россией. Бербок уточнила, что немецкие войска могут быть отправлены в случае достижения соглашения о прекращении боевых действий.

«В случае прекращения огня между Украиной и Россией немецкие солдаты также могут быть задействованы для обеспечения мира», — заявила Бербок.

В то же время, Верховный представитель ЕС Кая Каллас ведет переговоры с другими странами по поводу возможной миссии по поддержанию мира на Украине. Она отметила, что страны Союза могут отправить свои контингенты для контроля соблюдения условий перемирия, что подчеркивает совместные усилия Европы в этом направлении.

Принятие решения будет зависеть от дальнейших переговоров и готовности стран участвовать в этой инициативе.