Затворы КЗС Петербурга закрыли для предотвращения морского нагонного наводнения

Затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга от наводнений закрыли для предотвращения морского нагонного наводнения, сообщила Дирекция КЗС в Telegram-канале .

Ожидается, что в ночь на 4 июля в восточную часть Финского залива придет ветер до 25-28 метров в секунду, высота волн — 2-2,5 метра и повышение уровня воды в устье реки Невы до критериев наводнения.

Начиная с 5.00 объявлено штормовое предупреждение.

«Движение затворов на закрытие начато в 20.00 мск 3 июля. Положение „закрыто“ все затворы заняли в 22.24 мск», — говорится в сообщении.